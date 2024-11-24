Ефимов: Инвесторы и операторы КРТ реорганизуют 95 гектаров земли на западе Москвы

В рамках реализации 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ) инвесторы реорганизуют участки общей площадью почти 95 гектаров на западе Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Ефимов отметил, что реорганизация 13 площадок обойдется в 616 млрд рублей.



«На западе столицы по программе КРТ инвесторы и назначенные городом операторы реорганизуют участки общей площадью почти 95 гектаров. На них, помимо строительства жилых кварталов, запланировано возведение 839,6 тысячи квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости. Современные промышленные и деловые комплексы, а также другие коммерческие и социальные объекты дадут городу около 20 тысяч рабочих мест», - рассказал он.



Участки расположены в районах Можайский, Раменки, Тропарево-Никулино, Солнцево, Проспект Вернадского, Матвеевское и других. На них планируют построить более 1,8 млн квадратных метров недвижимости.



Глава Департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь заявил, что в районе Фили-Давыдково в рамках КРТ в течение пяти-шести лет с момента старта проектов построят 203,5 тысячи квадратных метров жилья, а также 150 тысяч квадратных метров общественно-деловых зданий.



Программа КРТ проводится под руководством мэра Москвы Сергея Собянина и помогает создавать многофункциональные городские кварталы на месте неэффективно используемой территории. Сейчас в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов.

