Ефимов: Инвесторы более 62 тысяч раз обратились в Москомархитектуру в 2024 году

За десять месяцев 2024 года Москомархитектура обработала более 62 тысяч онлайн-заявок на предоставление госуслуг в области архитектуры и строительства. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что услуги, которые оказываются онлайн в этой сфере, ускоряют процесс получения документов.

«Это важный этап в цифровизации отрасли. Из 62,3 тысячи заявлений на предоставление государственных услуг большая часть была подана в третьем квартале 2024-го – более 19 тысяч», – уточнил заммэра.

По его словам, это превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что с начала года более восьми тысяч градостроительных планов земельных участков и почти десять тысяч положительных решений по приемке материалов утверждены, а также результаты инженерных изысканий для размещения в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Москвы.

Востребованность онлайн-услуг в столице растет каждый год благодаря удобству их использования.

