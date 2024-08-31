Ефимов: Инвесторы более 35 тысяч раз обратились в Москомархитектуру в 2024 году
В Москомархитектуру за первую половину текущего года было подано более 35 тысяч заявлений на оказание госуслуг в области архитектуры и строительства, оформленных через портал mos.ru. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, это значительно сокращает сроки получения документов, а также устраняет административные барьеры.
«Это важный шаг на пути цифровой трансформации этой отрасли. Из 35,6 тысячи заявлений на предоставление государственных услуг большая часть пришлась на второй квартал – свыше 18 тысяч. Это на 8,4% превышает показатели второго квартала 2023 года», – подчеркнул Ефимов.
Чаще всего предприниматели пользовались в первом полугодии 2024 года услугами «Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений» – более 15,8 тысячи обращений, а также «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)» – более девяти тысяч.
Руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что в результате было утверждено более 4,6 тысячи ГПЗУ и свыше 5,5 тысячи положительных решений при приемке материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru