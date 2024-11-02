Ефимов: Инвесторы благоустроят девять набережных Москвы-реки за восемь лет

Инвесторы активно благоустраивают набережные Москвы-реки. Девять набережных суммарной длиной свыше шести километров будут приведены в порядок силами девелоперов за ближайшие восемь лет. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Проект благоустройства набережных Москвы-реки стартовал в 2011 году, первые объекты были закончены через девять лет.



«С 2020 года за счет инвесторов реализовано уже пять проектов благоустройства набережных. Еще девять набережных планируется обустроить до конца 2032 года. Так, на северо-западе появится прогулочная зона протяженностью более трех километров. Ее образуют уже благоустроенная городская набережная парка Северного речного вокзала и прибрежные зоны, прилегающие к строящимся ЖК “Северный порт” и ЖК “Мангазея на Речном”. Завершить благоустройство последних инвесторы планируют в 2031 и 2032 годах соответственно», – отметил вице-мэр.



Обновленные территории складываются в единый пешеходный маршрут. Так, до конца года будут завершены работы у стадиона «Спартак» (Покровское-Стрешнево, СЗАО). По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, благоустройство участка длиной 770 метров возле стадиона было завершено в 2023 году. Здесь появились уютный парк со спортивными и детскими площадками, а также духовно-культурный центр с православным храмом. Еще один участок длиной свыше 700 метров планируется сдать в 2024 году.



Благоустройство набережных сопряжено с возведением близлежащих жилых кварталов. Прибрежные зоны превращаются в парки с пешеходными маршрутами, велодорожками и площадками рекреации. В частности, указал главный архитектор столицы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов, такой территорией станет бывшая промзона «Южный порт». Здесь строится жилой комплекс Portland с собственным понтонным бассейном, летним пляжем и мариной для лодок и яхт. ЖК будет построен в 2026-2028 годах, отметил он.



По словам мэра столицы Сергея Собянина, в рамках масштабной программы благоустройства территорий у воды будут приведены в порядок набережные суммарной протяженностью более 85 км.

