Ефимов: Инвесторы арендовали у города более девяти гектаров земли в Зеленограде
С 2019 года инвесторы получили на торгах от города более 9,6 гектара земли в Зеленограде под строительство различных объектов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город регулярно выставляет на открытые аукционы участки для возведения коммерческих объектов в разных районах Москвы. Это способствует развитию бизнеса, созданию рабочих мест и улучшению инфраструктуры. За пять лет по итогам торгов с инвесторами заключены договоры аренды 9,65 гектара земли в Зеленограде для строительства более 148 тысяч квадратных метров недвижимости. В результате появятся спортивные комплексы, торгово-офисные и многофункциональные центры и другие объекты», – отметил Ефимов.
По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, Москва сдала в аренду инвесторам восемь участков земли площадью более трех гектаров под строительство торгово-офисных зданий, многофункциональных центров, объектов придорожного сервиса и точек общественного питания и обслуживания населения. Еще на двух участках площадью 1,15 гектара запланировано возведение спортивных комплексов. Инвесторы также арендовали два участка для возведения культурно-досуговых центров и три участка под возведение 63 тысяч квадратных метров жилья.
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