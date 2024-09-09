Ефимов: Инвесторы арендовали 18 га для возведения коммерческих объектов в ТиНАО

Свыше 30 участков земли сдали городские власти в аренду по итогам торгов в Новой Москве за пять лет. Целью заключения сделок стало строительство коммерческих объектов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2019 года по результатам торгов инвесторы арендовали 33 земельных участка общей площадью более 17,8 гектара для строительства различной недвижимости в ТиНАО: спортивных, торговых, промышленных, общественно-деловых комплексов. Общая площадь возводимых объектов может превысить 360 тысяч квадратных метров. Появление новых коммерческих площадей стимулирует деловую активность, способствует созданию рабочих мест, а также улучшает инфраструктуру для москвичей», – отметил вице-мэр.

В частности, инвесторами были арендованы 25 участков под общественно-деловые, бытовые и торговые объекты, пять участков — под промышленные предприятия, три участка — под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, только в этом году было арендовано четыре участка суммарной площадью более 1 га. На них появятся два общественно-деловых комплекса, а также торгово-бытовой объект и магазин.

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил заинтересованность инвесторов в возведении коммерческой инфраструктуры. Он подчеркнул, что в 2024 году в ТиНАО выдано 25 разрешений на возведение коммерческих объектов, общая площадь которых превышает 415 тысяч квадратных метров.

