Ефимов: Инвестор в Солнцеве построит жилой и деловой кварталы по программе КРТ

В столичном районе Солнцево инвестор реализует два проекта комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, это обеспечит городской район спортивными, социальными и общественно-деловыми объектами.

«Два проекта редевелопмента в Солнцеве предполагают строительство на участках общей площадью девять гектаров более 196 тысяч квадратных метров различной недвижимости. До конца 2028 года на площадках планируется создать современные жилые комплексы, а также общественно-деловые и социальные объекты», – уточнил заммэра.

Он также отметил, что вложения в эти проекты составят около 64 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,5 миллиарда.

Ефимов также обратил внимание на то, что в районе появится около четырёх тысяч новых вакансий.

В ближайшее время инвестор приступит к возведению офисных комплексов, а также строительству спортивных и медицинских учреждений на участке бывшей промзоны «Западная водопроводная станция». На другом, который находится между Боровским шоссе и улицей Наро-Фоминская, запланировано строительство жилья, в том числе по программе реновации.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в рамках проекта комплексного развития территорий на части бывшей промзоны «Западная водопроводная станция» инвестор возведет офисный комплекс, в котором также разместится и медицинский центр с женской консультацией и стоматологией. Кроме того, там появится многофункциональный общественный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом и бассейном.

«В районе Наро-Фоминской улицы возведут жилые дома площадью 62,6 тысячи квадратных метров, из них 11,8 тысячи квадратных метров предусмотрено для программы реновации и иных нужд города», – добавил глава департамента.

В настоящее время в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

