Ефимов: Инвестор в арендованном у города здании откроет частную школу в Щербинке
Инвестор арендовал у города помещение на Типографской улице в Новомосковском административном округе в рамках городской программы «1 рубль за квадратный метр в год», рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в арендованном помещении инвестор откроет частное образовательное учреждение, площадь которого будет превышать 1,4 тысячи квадратных метров.
«Предпринимателю предстоит провести ремонтно-восстановительные работы, оборудовать помещения и выполнить требования по ведению образовательной деятельности. После этого он сможет перейти на льготную ставку», – отметил Ефимов.
Как, в свою очередь, отметила министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, договор аренды с предпринимателем был заключен на 49 лет. Инвестору предстоит оценить и согласовать с городом объем работ для восстановления постройки, которая расположена на территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Щербинка, XVIII–XIX века».
Таким образом, если в здании будет проводиться капитальным ремонт, то предприниматель обязан организовать образовательный процесс в течение полутора лет, при проведении косметического ремонта - через шесть месяцев.
Договор аренды заключен с частной школой «Знайка». Директор школы Галина Фомина рассказала, что в образовательном учреждении реализуется индивидуализированный подход к обучению. Кроме того, по словам Фоминой, в школе могут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генпрокуратура признала деятельность Amnesty International нежелательной в России
- Умер артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров
- Песков: Добиваться целей СВО лучше дипломатическими методами
- Рособрнадзор отказался изменять правила пересдачи ЕГЭ в 2025 году
- Песков назвал президентские выборы в Румынии странными
- Умер советский и российский хореограф Юрий Григорович
- «Страна так решила»: Шаман высказался о своем участии в «Интервидении»
- Песков: Встреча Путина и Трампа зависит «от того, что они сами решат»
- ВС России освободили Марьино и Новооленовку
- ФАС нашла ограничения доступа для провайдеров в ЖК застройщика «ПИК»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru