Ефимов: Инвестор в арендованном у города здании откроет частную школу в Щербинке

Инвестор арендовал у города помещение на Типографской улице в Новомосковском административном округе в рамках городской программы «1 рубль за квадратный метр в год», рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в арендованном помещении инвестор откроет частное образовательное учреждение, площадь которого будет превышать 1,4 тысячи квадратных метров.

«Предпринимателю предстоит провести ремонтно-восстановительные работы, оборудовать помещения и выполнить требования по ведению образовательной деятельности. После этого он сможет перейти на льготную ставку», – отметил Ефимов.

Как, в свою очередь, отметила министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, договор аренды с предпринимателем был заключен на 49 лет. Инвестору предстоит оценить и согласовать с городом объем работ для восстановления постройки, которая расположена на территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Щербинка, XVIII–XIX века».

Таким образом, если в здании будет проводиться капитальным ремонт, то предприниматель обязан организовать образовательный процесс в течение полутора лет, при проведении косметического ремонта - через шесть месяцев.

Договор аренды заключен с частной школой «Знайка». Директор школы Галина Фомина рассказала, что в образовательном учреждении реализуется индивидуализированный подход к обучению. Кроме того, по словам Фоминой, в школе могут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья.

