Ефимов: Инвестор реорганизует земельный участок в Коптеве по программе КРТ

Реорганизацию земельного участка площадью 2,1 га на севере Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) проведет ООО «ГЕО-ИНВЕСТ» (Чеченская республика). Право на выполнение работ компания заработала в результате аукциона, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В торгах на право реорганизации территории в Коптеве участвовали четыре компании из Москвы, Перми, Оренбурга и Чеченской республики. Победителем стала компания “ГЕО-ИНВЕСТ”. Девелопер сможет построить на участке современный общественно-деловой квартал. Инвестиции в проект оцениваются в 5,2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект в 264 млн рублей. По итогам реорганизации площадки создадут более 700 рабочих мест», – заявил вице-мэр.

Отмечается, что цена договора составила более 55,6 млн рублей, превысив стартовую стоимость в 4,3 раза.

Реорганизуемый участок вплотную примыкает к проезду Черепановых, находится близ станции Лихоборы (МЦК) и Московского скоростного диаметра.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, проектом предусмотрено строительство магазинов, ресторанов, кафе и культурно-досуговых учреждений суммарной площадью 26,1 тысячи «квадратов». Кроме того, будут сохранены текущие объекты, в частности, каток.

В свою очередь глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов заявил, что программа КРТ весьма популярна у инвесторов (средний уровень конкуренции — четыре участника на лот). Чтобы получить возможность принимать участие в торгах, инвестор должен подтвердить соответствующий опыт и финансовую стабильность. Побеждает на аукционе тот, кто предложит наибольшую стоимость.

Сегодня в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

