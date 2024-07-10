Ефимов: инвестор реорганизует часть бывшей промзоны «Карачарово» в рамках КРТ
В рамках комплексного развитий территорий реорганизацию двух участков на юго-востоке Москвы проведет инвестор «А ПЛЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ». Компания подала соответствующую заявку, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Как единственному участнику торгов город в ближайшее время предложит компании заключить договор о реорганизации участков. Инвестиции в реализацию проекта составят почти 9,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 472 миллиона рублей. По итогам редевелопмента площадок в Нижегородском районе появится около 900 рабочих мест», – отметил вице-мэр.
Участки находятся близ Перовского шоссе и возле городского вокзала Нижегородская. Сейчас на них находятся склады, офисы и иные объекты. За право на воплощение в жизнь проекта КРТ инвестор должен будет заплатить 41,6 млн рублей.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, проект КРТ предусматривает строительство общественно-делового квартала: 50 тысяч «квадратов» недвижимости, в частности, физкультурно-оздоровительный и спортивно-развлекательный комплексы с футбольным полем, торговый центр, банки, офисы и гостиница. Строители также займутся благоустройством и озеленением участков.
Сейчас в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru