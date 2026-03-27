Ефимов: Инвестор построит общественно-деловой центр в бывшей промзоне «Серп и Молот» по КРТ

В Москве инвестор построит общественно-деловой центр в бывшей промзоне «Серп и Молот» в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Застройщик, занимающийся редевелопментом 1,7 гектара земли в бывшей столичной промзоне “Серп и Молот”, собирается возвести общественно-деловой центр из двух корпусов. Его общая площадь составит более 58,6 тысячи квадратных метров», - отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства.

По его словам, также будет построен паркинг на три этажа, рассчитанный на 272 автомобиля. А Нижегородский район получит благодаря реализации проекта более 1,5 тысячи рабочих мест.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, комплекс будет полезен бизнесу, внутри центра появятся офисы различных площадей, занять которые смогут и крупные фирмы, и частные предприниматели.

Ранее Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство делового объекта на земельном участке площадью свыше 1,4 гектара. Реализация проекта будет проходить под контролем специалистов “Контроля Москвы”.

Программа КРТ позволяет превращать старые промышленные зоны столицы в новые городские пространства с необходимой инфраструктурой для жителей. В настоящий момент на разных стадиях реализации находится почти 400 таких проектов.

