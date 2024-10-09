Ефимов: Инвестор построит физкультурно-оздоровительный комплекс в Новой Москве
Частный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) будет возведен инвестором на территории района Троицк, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Строительство ФОК уже началось, его планируют закончить в 2025 году.
«Объект будет представлять собой одноэтажное здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Здесь появится тренажерный зал для силовых тренировок площадью 800 квадратных метров, разместятся большие залы для занятий боксом и тяжелой атлетикой», - рассказал он.
В спортивном комплексе обустроят медпункт, тренерские кабинеты, гардеробные, душевые, пункт охраны. На территории ФОК откроется магазин инвентаря и спортивного питания.
Глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин в свою очередь заявил, что новый ФОК станет третьим спортивным объектом в районе. Также там уже есть парк «Природный» площадью 14 гектаров с футбольным полем, велодорожками и площадками для воркатуа, а в ТЦ действует новый сетевой спортивный клуб.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что организация выдала разрешение на строительство спортивного объекта. Так, весь строительный процесс будут контролировать инспекторы определенной программой проверок, а первая состоится уже в декабре этого года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в ТиНАО.
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