Ефимов: Инвестор по городской программе восстановил дом художников Коровиных

На льготную арендную ставку в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год» перевели четырехзвездочный отель в Таганском районе Москвы, предприниматель отреставрировал объект культурного наследия. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Гостиница открылась в доме художников Коровиных, который является выявленным объектом культурного наследия. Здание XIX века площадью 255,7 квадратного метра было арендовано по программе “1 рубль за квадратный метр в год” в июле 2023 года. Инвестор завершил необходимые реставрационные работы и выполнил требования по классификации и номерному фонду, поэтому объект перевели на льготную ставку аренды. Благодаря этому предприниматель сможет ежегодно экономить более 12 миллионов рублей», – подчеркнул вице-мэр.

Особняк семьи братьев-художников Сергея и Константина Коровиных — единственное сохранившееся здание когда-то большой усадьбы.

По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, льготная арендная ставка действует для гостиничной отрасли с 2022 года. Гостиница в Таганском районе стала четвертой, с которой был заключен соответствующий договор. Предприниматель за полтора года сумел отреставрировать отель. Вблизи него расположены офисы, два университета и городские достопримечательности.

Въездной турпоток в Москве растет в последние годы, столица становится все более привлекательной для туристов. Это положительно влияет на развитие гостиничной отрасли.

Как отметил первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму Евгений Козлов, Москву в 2024 году посетили рекордные 26 млн туристов, в связи с этим необходимо открывать новые гостиницы. Льготная арендная ставка, в частности, призвана привлечь внимание инвесторов.

В процессе реставрации были отреставрированы все сохранившиеся элементы декора, восстановлены проемы, окна и кровля. Выполнение работ контролировало Мосгорнаследие. В свою очередь гендиректор ООО «СК СПОРТСЕРВИС» Сергей Мелекесцев отметил, что гостиницу выполнили в контексте домашнего отеля с акцентом на творчество братьев Коровиных.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что туристов привлекают ВДНХ, благоустроенные парки и исторический центр Москвы.

