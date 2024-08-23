Ефимов: Инвестор откроет детский сад в Люблино по льготной программе

В Москве на торги выставят здание площадью более 2,8 тысячи квадратных метров по программе «1 рубль за квадратный метр в год» для открытия частного детского сада. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

«Будущему арендатору необходимо отремонтировать либо реконструировать объект и выполнить все условия городской программы, после чего он сможет перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год», – рассказал заммэра.

Нежилое строение будет сдано в аренду вместе с земельным участком площадью более 0,9 гектара.

По словам министра правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, с победителем торгов подпишут арендное соглашение сроком на 49 лет. Он также проинформировал, что в настоящее время уже 24 столичные организации выполнили все условия по ведению образовательной деятельности и переведены на льготную ставку аренды.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил востребованность программы «1 рубль за квадратный метр в год» у представителей столичного бизнес-сообщества.

Он уточнил, что конкуренция на подобных аукционах составляет более трех участников на лот.

