Ефимов: Инвестор откроет детский сад по программе льготной аренды на севере Москвы

В Войковском районе столицы инвестор откроет частный детский сад по программе «1 рубль за квадратный метр в год», рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город передал помещение в Войковском районе победителю торгов. Там инвестор сможет открыть частный детский сад на 30 мест по программе “1 рубль за квадратный метр в год”. По договору арендатор должен провести ремонт либо реконструкцию объекта недвижимости площадью 377,2 квадратного метра, а также выполнить требования по осуществлению образовательной деятельности. После выполнения всех условий программы он сможет перейти на льготную ставку аренды», – добавил Ефимов.

Как отметил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, у инвестора будет полгода на проведение косметического ремонта. В случае проведения капитальных работ срок увеличивается до 18 месяцев. Помещение расположено на улице Космонавта Волкова. Право на аренду объекта по программе «1 рубль за квадратный метр в год» получило ООО «Культурное наследие».

Гендиректор ООО «Культурное Наследие» Ирина Аргеландер рассказала, что в помещении будет создано инклюзивное пространство, в котором дети с особенностями развития смогут расти вместе с обычными ребятами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице возвели 1118 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 648 школ и детских садов.

