Ефимов: Инвестор начал строить школу и детский сад на северо-западе Москвы

Началось строительство школы и детского сада в Северо-Западном административном столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Покровское-Стрешнево началось строительство школы на 850 мест и детского сада для 150 воспитанников на Волоколамском шоссе. Сейчас ведутся монолитные работы. Общая площадь строящегося школьного здания составит более 22,5 тысячи квадратных метров, а детского сада – свыше 3,7 тысячи квадратных метров. Оба учреждения планируется передать в городскую систему образования», – отметил Ефимов.

Отмечается, что оба учреждения возводит инвестор в составе ЖК Holland park. Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что здание школы будет переменной этажности до трех этажей. В учебном заведении разместятся спортивные залы, класс для робототехники, пространство для шахматного кружка, медиатека и ИТ-полигон. Прилегающую территорию оснастят спортивными площадками и беговыми дорожками.

В детском саду же будут спортивный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий, а также рабочие места для педагога-психолога и логопеда.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что ведомство оформило разрешения на строительство школы и детского сада в январе 2024 года.

