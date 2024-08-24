Ефимов: Инвестор на участке бывшей промзоны «Кунцево» построит образовательные учреждения

В Москве застройщик в рамках программы комплексного развития территории построит и передаст городу два детских сада на участке бывшей промзоны «Кунцево». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Девелопер с 2021 года реализует проект комплексного развития части бывшей промзоны «Кунцево» площадью 15,89 гектара. В рамках договора с городом инвестор построит два детских сада, рассчитанные на 100 и 350 воспитанников», – рассказал заммэра.

Он также отметил, что застройщик также возведет и центр дополнительного образования, к проектированию которого он уже приступил.

Ефимов также подчеркнул, что все указанные объекты общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров после ввода в эксплуатацию будут переданы городу.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, к 2032 году на месте бывшей промзоны появится современный жилой квартал с велодорожками, зоной отдыха, детскими и спортивными площадками.

«По проекту будет реализована концепция 15-минутного города. Это значит, что на одной территории появится все для комфортной жизни, работы и отдыха. Площадь будущих ЖК превысит 596 тысяч квадратных метров, свыше 13 тысяч квадратных метров займут общественно-деловые объекты», – добавил Гаман.

В качестве застройщика выступает компания «Главстрой». Руководитель департамента по развитию проектов компании Павел Сучков заявил, что зонирование будущего жилого квартала предусматривает открытый городской формат с акцентом на природную лесопарковую зону и приватные пространства с уютными двориками для жителей. По его словам, доминантой квартала станет парковое пространство, интегрированное в Кунцевский лесопарк.

