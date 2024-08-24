Ефимов: Инвестор на участке бывшей промзоны «Кунцево» построит образовательные учреждения
В Москве застройщик в рамках программы комплексного развития территории построит и передаст городу два детских сада на участке бывшей промзоны «Кунцево». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Девелопер с 2021 года реализует проект комплексного развития части бывшей промзоны «Кунцево» площадью 15,89 гектара. В рамках договора с городом инвестор построит два детских сада, рассчитанные на 100 и 350 воспитанников», – рассказал заммэра.
Он также отметил, что застройщик также возведет и центр дополнительного образования, к проектированию которого он уже приступил.
Ефимов также подчеркнул, что все указанные объекты общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров после ввода в эксплуатацию будут переданы городу.
По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, к 2032 году на месте бывшей промзоны появится современный жилой квартал с велодорожками, зоной отдыха, детскими и спортивными площадками.
«По проекту будет реализована концепция 15-минутного города. Это значит, что на одной территории появится все для комфортной жизни, работы и отдыха. Площадь будущих ЖК превысит 596 тысяч квадратных метров, свыше 13 тысяч квадратных метров займут общественно-деловые объекты», – добавил Гаман.
В качестве застройщика выступает компания «Главстрой». Руководитель департамента по развитию проектов компании Павел Сучков заявил, что зонирование будущего жилого квартала предусматривает открытый городской формат с акцентом на природную лесопарковую зону и приватные пространства с уютными двориками для жителей. По его словам, доминантой квартала станет парковое пространство, интегрированное в Кунцевский лесопарк.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов: ВС России освободили от ВСУ населенный пункт под Курском
- В обращении ко Дню независимости Украины Зеленский высказал угрозы России
- В 1940 году парламент Англии «взбесился» из-за невозможного удара по СССР
- Адвокат Андреев рассказал о делении криптовалюты при разводе супругов
- ФСИН: Пострадавшие в ИК-19 заложники находятся в тяжелом состоянии
- На юге Турции в ДТП с автобусом пострадали 13 человек
- Кавер-группа «Монако Джем» чуть не разбилась на самолете в Якутии
- Президент Польши прибыл с необъявленным визитом на Украину
- По делу о покушении на Симоньян провели очную ставку с обвиняемыми
- В Новороссийске площадь пожара на мусорном полигоне снизилась до 700 «квадратов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru