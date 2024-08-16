Ефимов: Инвестор из Краснодара проведет редевелопмент участка в столичном Строгине

Инвестор из Краснодара, победивший на торгах в Москве, по договору о комплексном развитии участка площадью 4,78 гектара, расположенного в столичном районе Строгино, возведет 44,92 тысячи квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

«Инвестиции в развитие площадки составят около девяти миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации – 461 миллион рублей», – отметил заместитель мэра.

Ефимов также добавил, что в результате в районе появится более 1,1 тысячи новых вакансий.

В настоящее время на территории площадки, которая расположена между МКАД и улицей Таллинской, находятся неэффективно используемые строения.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на этом участке будет построен современный деловой квартал с развлекательными центрами, ресторанами и магазинами. Инвестор уже готовит документацию по планировке территории, после чего перейдет проектированию и строительству, уточнил глава департамента.

Компания ООО «АВА ДОН», проводящая редевелопмент территории, входит в инвестиционно-строительный холдинг из Краснодара AVA Group.

По словам вице-президента по девелопменту AVA Group Гевонда Егиазаряна, компания стремится не просто освоить земельный участок, но и сделать здесь нечто более выдающееся, создать такой продукт, который будет востребован жителями Москвы и станет примером успешного редевелопмента в рамках комплексного развития территорий.

В настоящее время в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

