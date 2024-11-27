Ефимов: Инвестор и операторы КРТ реорганизуют участки в шести районах Москвы

Ещё пять проектов комплексного развития территорий запущено в разных районах российской столицы. Их реализацией займутся инвесторы, а также назначенные городом операторы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В октябре в столице утвердили реализацию пяти проектов комплексного развития территорий общей площадью 12,2 гектара. По ним запланировано строительство современных жилых кварталов, а также общественно-деловых объектов. Инвестиции в проекты составят около 81 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 6,5 миллиарда рублей. Планируется создать свыше трех тысяч рабочих мест», – пояснил заммэра.

Площадки расположены возле крупных объектов транспорта и автотрасс на востоке, севере, северо-западе и юге Москвы - в районах Измайлово, Соколиная Гора, Зябликово, Хорошево-Мневники, Щукино и Савеловский. Сроки реорганизации данных территорий составят от четырех до пяти лет, уточнил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

На участках построят более 244 тысяч квадратных метров недвижимости, около четверти из которой придется на современное жилье. Среди прочего будут возведены гостиница, детский сад и спортивный комплекс. Программа комплексного развития территорий реализуется в городе по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас в активной стадии на разных этапах проработки и реализации находятся в общей сложности 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

