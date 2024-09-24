Ефимов: Имущественный фонд в образовательной сфере увеличился на треть с 2010 года

Московский имущественный фонд в образовательной сфере превысил 17,5 млн «квадратов», увеличившись на треть за 14 лет. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Столица обеспечивает юных москвичей качественным образованием в комфортных условиях. Для этого в Москве строят и модернизируют школы и детские сады. В настоящее время общая площадь таких объектов превышает 17,5 миллиона квадратных метров, что на 33 процента больше, чем в 2010 году, когда учреждения занимали 13,1 миллиона квадратных метров. С 2010 года образовательный сектор столицы получил в оперативное управление около 4,4 миллиона квадратных метров недвижимости», – отметил вице-мэр.

Столичный Департамент городского имущества передает в оперативное управление недвижимость образовательным учреждениям. Это позволяет, в частности, ремонтировать помещения и оснащать их оборудованием.

По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Максима Гамана, образовательные учреждения Москвы получают в пользование как новые строения, так и ранее возведенные здания. Сегодня они занимают порядка 4500 помещений и объектов. В текущем году в оперативное управление переданы свыше 40 объектов, общая площадь которых превышает 265 тысяч «квадратов».

Увеличение имущественного фонда в образовательной сфере опережает прирост населения Москвы (плюс 15% за 14 лет), а значит, не только растет число детсадов и школ, но и улучшается качество услуг образования.

