Ефимов: ИИ-сервисы для строительства прошли этапы пилотирования в регионах

В России завершилось тестирование двух новых волн использования ИИ-сервисов «Мониторинг хода строительства» и «Поиск коллизий в ЦИМ-моделях» в 11 регионах России на существующих объектах. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мы последовательно внедряем цифровые инструменты, которые помогают на ранних этапах находить ошибки и снижать риски на стройке. Такие технологии уже выходят за рамки отдельных пилотов и начинают работать в регионах, где есть запрос на повышение эффективности строительного контроля», — указал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

По его словам, новые методы позволяют повысить качество строительства и сокращают временные рамки сдачи зданий.

Продукт «Мониторинг хода строительства» оценивает готовность объектов на всех этапах. Точность распознавания находится на уровне в 90%, а сам анализ заканчивается всего лишь за две минуты. Такая технология позволяет оперативно реагировать на отклонения от графика и иметь актуальную картину по строительству в любой момент.

Программа «Поиск коллизий в ЦИМ-моделях», в свою очередь, проводит анализ 3D-моделей инженерных коммуникаций и выделяет проблемные зоны, а также присваивает им приоритет. Сервис изучает пересечения элементов в цифровых моделях зданий, благодаря чему он способен заранее устранить ошибки, которые могли бы привести к задержкам и дополнительным затратам.

Ранее глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, как этот ИИ-сервис за 60 секунд находит ошибки и дает рекомендации по их исправлению.

Частью Градостроительного комплекса Москвы является Центр искусственного интеллекта. Он был создан для использования инновационных решений. В 2025 году сервисы центра преодолели три этапа опытной эксплуатации, а в 2026 году завершили еще две фазы. В этом году подошел к концу финальный этап проверок, который оценил не только функциональность, но и скорость работы, составившую всего несколько минут.

