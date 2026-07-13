Ефимов: ИИ поможет находить нарушения при проведении земляных работ

Центр искусственного интеллекта Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы создал сервис, который способен автоматически определить законность проведения земляных работ за несколько минут с помощью анализа фотографий, геоданных и разрешительной документации. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мы последовательно расширяем применение искусственного интеллекта в градостроительной сфере для ускорения и повышения качества реализации проектов. Еще одна разработка нашего Центра автоматизирует контроль законности проведения земляных работ: во время тестирования модель показала точность около 90%», — отметил он.

По его словам, это освобождает инспекторов от рутинной работы, что позволяет им сосредоточиться на анализе сложных ситуаций. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) снижает число ошибок и ускоряет процесс поиска нарушений, добавил Ефимов.

Разработка была завершена в июне 2026 года по запросу Мосгоргеотреста. Новый продукт обучался на 6379 фотографиях и способен объединять данные из реестров ордеров Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) с фотоматериалами, поступающими с мобильных устройств инспекторов. ИИ сначала получает фотографию объекта и геопозицию, затем сравнивает изображения с координатами и проводит юридическую проверку на наличие разрешений. Спустя несколько минут он выдает вердикт, законно ли производятся работы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что Москва как крупнейший российский центр ИИ-разработок успешно масштабирует свой опыт. Столица помогает внедрять единые цифровые стандарты строительства по всей стране и гармонизировать нормативную базу в рамках соглашения с правительством России, заключенного в 2025 году.

