Ефимов: Градпланов участков в Москве выпустили почти на 20% больше год к году

Более 11 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для городских объектов и по заявлениям компаний и граждан выпустили в российской столице в 2025 году. Статистику подытожил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 2025 год в столице выпустили свыше 11 тысяч градостроительных планов земельных участков. Это почти на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2024 года. Лидером среди столичных округов по количеству выданных ГПЗУ вновь стал ТиНАО – там оформили почти 4,5 тысячи документов. Например, в прошлом году выпустили градостроительный план земельного участка для возведения школы в Южном административном округе по адресу: Деловая улица, земельный участок 18/3. На этой территории возведут здание образовательной организации для тысячи учеников и 250 воспитанников», – привел подробные цифры заммэра.

Министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский привел данные по другим округам столицы. Так, в Западном административном округе выпустили более 500 ГПЗУ, в ЦАО – 482, в САО – 450. Что касается районов, то сред них по этому показателю лидирует Краснопхорский в Новой Москве – 503 ГПЗУ.

Градостроительный план земельного участка – один из ключевых документов, которые требуются в обязательном порядке при возведении объектов. Его можно получить в виде госуслуги через официальный сайт правительства Москвы в течение 14 рабочих дней c момента подачи заявления.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за 10 лет порта mos.ru стал ядром цифровой экосистемы мегаполиса.

