Ефимов: Готовность станции «ЗИЛ» Бирюлевской линии метро превысила 35%

Готовность будущей станции «ЗИЛ» Бирюлевской линии столичного метрополитена достигла более чем трети от запланированного объема. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его информации, на площадке в Даниловском районе на юге столицы монолитные конструкции готовы уже на 65% — строители уложили свыше 35 тысяч кубометров железобетона и начали архитектурную отделку.

«В этом году планируется начать монтаж инженерных систем, в том числе эскалаторов. Общестроительная готовность станции превысила 35 процентов», — отметил Ефимов.

Станцию строят на пересечении проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских, рядом с одноименной платформой МЦК. Проектом предусмотрены два вестибюля, которые будут иметь выходы на обе стороны проспекта Лихачева, а также пересадки на Московское центральное кольцо и строящуюся Троицкую линию подземки.

В перспективе этот транспортный узел свяжет реорганизуемую территорию бывшей промзоны «ЗИЛ» с жилыми массивами районов Западное и Восточное Бирюлево, обеспечив пассажирам скоростные пересадки между радиальными линиями и кольцом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил профильным службам нарастить темпы возведения всей Бирюлевской ветки метро.

