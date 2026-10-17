Ефимов: Готовность станции «Новорижская» приближается к 40%

Готовность будущей станции «Новорижская» Рублево-Архангельской линии метро составляет 38%, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, на объекте уже завершены земляные работы, строителями было разработано 244 тыс. кубометров грунта.



«Продолжаются монолитные работы: залито более половины из запланированного объема – свыше 32,3 тысячи кубометров бетона. Метростроители приступили к архитектурной отделке и прокладке инженерных систем», – отметил Ефимов.



Помимо самой станции рабочие прокладывают соединительную ветку до электродепо «Новорижское», о старте проходки которой ранее объявил мэр столицы Сергей Собянин.



Рублево-Архангельская линия стала уже 17-й по счету линией в московском метрополитене. Ее первый участок был открыт 5 сентября 2026 года с участием президента Владимира Путина. Новая линия призвана связать перспективную застройку в Рублево-Архангельском с деловым центром «Москва-Сити», а ее общая протяженность превысит 27 километров.



Ранее мэр Москвы поручил профильным ведомствам форсировать темпы строительства всей ветки.

