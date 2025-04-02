Ефимов: Готовность станции «Бульвар Генерала Карбышева» составила более 40%

Строители завершили разработку грунта котлована и приступили к возведению монолитных конструкций станционного комплекса строящейся станции «Бульвар Генерала Карбышева» (Рублево-Архангельская линия Московского метрополитена). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Строительство основных монолитных конструкций строящейся станции “Бульвар Генерала Карбышева” Рублево-Архангельской линии метро выполнено на 29%. В настоящий момент уложено около 10,7 тысячи кубометров бетона. Кроме того, продолжается устройство оборотных тупиков. Их основные монолитные конструкции выполнены на 88%. Ведется проходка двухпутного тоннеля в сторону станции “Серебряный Бор”. Общая строительная готовность станции превышает 40%», – отметил вице-мэр.

Строящаяся станция находится на улице Маршала Тухачевского, близ улицы Генерала Глаголева и бульвара Генерала Карбышева. Это станция мелкого заложения, проектом предусмотрены два подземных вестибюля с выходами на бульвар Генерала Карбышева и улицу Маршала Тухачевского.

В свою очередь глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что котлован 600-метрового станционного комплекса включает монтажно-щитовую камеру, отсюда в октябре 2024 года 10-метровый тоннелепроходческий комплекс «Лилия» приступил к проходке двухпутного тоннеля в сторону станции «Серебряный бор». Кроме того, в восточном торце стройплощадки демонтированы щиты «Натали» и «Виктория», которые выполнили проходку тоннелей от станции «Народное Ополчение».

Ввод в эксплуатацию станции «Бульвар Генерала Карбышева» обеспечит жителей района станцией метро в шаговой доступности. Рублево-Архангельская линия свяжет деловой центр «Москва-Сити» и Большую кольцевую линию с активно развивающейся территорией в Рублево-Архангельском.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы строительства Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий. Градоначальник также рассказал об архитектурной концепции станции «Бульвар Генерала Карбышева».

