Ефимов: Готовность образовательного комплекса в Щербинке превысила 35%
В районе Щербинка Новомосковского административного округа продолжается строительство образовательного комплекса, который будет рассчитан 1575 мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Образовательный комплекс возводят за счет внебюджетных средств, сейчас его готовность превышает 35%. Завершить строительство объекта планируется в 2026 году, после этого учреждение передадут городу», – уточнил он.
По словам Ефимова, образовательный комплекс будет включать школу, рассчитанную на 1375 учеников, и детский сад на 200 детей. Объект войдет в состав ЖК «Остафьево», девелопером проекта является группа «Самолет».
Как рассказал глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, в здании школы появятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, три медиатеки, два зала для мероприятий, физкультурный и гимнастический залы.
«В детском саду оборудуют восемь групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для коррекционно-развивающих программ, медицинский блок», – добавил он.
В Мосгосстройнадзоре сообщили, что весь производственный цикл образовательного комплекса проходит под контролем ведомства. На данный момент на стройплощадке провели три выездные проверки.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что в 2025 году намерены завершить строительство и реконструкцию около 30 образовательных учреждений в ТиНАО.
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