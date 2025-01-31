Ефимов: Готовность новой автодороги в ТиНАО составила 48%
Новая магистральная улица районного значения появится в поселке Коммунарка (Новая Москва). Она свяжет Калужское шоссе и трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе с заходом в населенный пункт Бачурино, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Новая четырехполосная автомобильная дорога в основном пройдет в створе существующей Бачуринской улицы. Также строятся подъезды к ней от прилегающих жилых кварталов и населенных пунктов. Уже более чем наполовину выполнена укладка дорожного полотна, на некоторых отрезках готово асфальтовое покрытие. Общая готовность объекта составляет 48 процентов. Ввести трассу в эксплуатацию планируется осенью 2025 года», ‒ отметил вице-мэр.
Сейчас ведутся переустройство тротуаров, расширение проезжей части и устройство инженерных коммуникаций на Бачуринской улице. Кроме того, строители возводят локальное очистное сооружение. Кроме того, вблизи жилой застройки установят шумозащитные экраны, свыше десяти светофоров и наружное освещение.
По словам главы столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, воплощение проекта в жизнь улучшит транспортную связь района Южное Бутово и Коммунарки, создаст удобный выезд на Калужское шоссе и сократит время в пути от Варшавского до Калужского шоссе. Всего будет построено и реконструировано 7,2 км дорог.
Работы на объекте ведут генеральные подрядчики АО «СУ-111» и ООО «Магистраль», государственным заказчиком является ГКУ города Москвы «Москворечье».
Свыше 400 км новых дорог было построено в Новой Москве с 2012 года. Таким образом, суммарная протяженность дорог в ТиНАО выросла в 1,5 раза после присоединения к Москве (сегодня это свыше 1 000 км). Еще более 100 км трасс будет построено по столичной Адресной инвестиционной программе до конца 2026 года.
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