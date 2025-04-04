Ефимов: Готовность нового спорткомплекса в ТиНАО превысила 50%

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Новые Ватутинки (Троицк) готов более чем наполовину. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Спорткомплекс площадью 2,5 тысячи квадратных метров сможет одновременно принимать до 200 человек. В настоящий момент на площадке завершен монтаж наружных инженерных сетей, ведутся работы внутри здания и на фасаде. Затем специалисты приступят к устройству кровли. Готовность спорткомплекса превышает 50 процентов. Завершить строительство объекта планируют в этом году», — отметил вице-мэр.

В новом спорткомплексе появится тренажерный зал площадью 800 «квадратов» для силовых тренировок и кардиотренировок, залы для занятий тяжелой атлетикой и боксом, медпункт, тренерские, гардеробные с душевыми и помещение для охраны, а также магазин по продаже инвентаря и спортивного питания и кафетерий. К услугам гостей комплекса будет доступна парковка.

В свою очередь глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что спорткомплекс станет третьим крупным спортивным объектом в Троицке. Инфраструктура строится как за счет городского бюджета, так и за счет инвесторов. В частности, в 2024 году в Щербинке открылась крытая ледовая арена с искусственным льдом, добавил он.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин открыл после модернизации исторический стадион «Локомотив» в районе Люблино.

Строительство социальных объектов отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

