Ефимов: Готовность котлована для НЦ «Россия» превысила 75%

Продолжается возведение Национального центра «Россия» на Краснопресненской набережной в Москве. Готовность котлована превысила 75%. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он добавил, что это позволяет начать установку основных конструкций будущего здания.

«На строительной площадке Национального центра “Россия” выполняются работы ключевых этапов подготовительного периода. Площадку предварительно расчистили, возвели форшахту и завершили устройство стены в грунте. В настоящий момент продолжается выполнение земляных работ: разработано 550 тысяч кубометров грунта из общего объема 670 тысяч кубометров, смонтировано около 40 процентов распорной системы. Это позволяет перейти к монтажу основных конструкций будущего здания. Работы по возведению национального центра “Россия” идут с небольшим опережением графика», – отметил Владимир Ефимов.», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Кроме того, в рамках подготовительного этапа были вынесены наружные сети, обустроена система водопонижения, после чего специалисты приступили к бетонной подготовке.

Центр строится над действующими линиями метро. Из-за обилия грунтовых вод геологические условия относятся к самой сложной, третьей категории. К работе привлекали ведущих экспертов для обеспечения точности и надежности геотехнических решений. Работы на критических участках для минимизации рисков проводились только ночью, в ограниченное технологическое окно продолжительностью 2,5 часа. Такие работы уже завершены.

Открытие Национального центра «Россия» намечено на 2029 год.

