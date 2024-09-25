Ефимов: Готовность ФОК «Алтайский» на востоке Москвы составила 70%

В рамках госпрограммы «Спорт Москвы» за счет столичного бюджета возводится спорткомплекс «Алтайский» на Алтайской улице (район Гольяново, ВАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Площадь трехэтажного спортивного комплекса составляет около четырех тысяч квадратных метров. В настоящий момент на объекте завершаются фасадные работы: установлены панели вентилируемого фасада, смонтированы витражные конструкции и готовы входы в здание. На следующем этапе запланировано устройство архитектурной подсветки. Готовность спорткомплекса оценивается в 70 процентов. Основные строительные работы на объекте планируется завершить в конце 2024 года», — отметил вице-мэр.

Сейчас строители завершили черновую отделку и наполовину выполнили чистовые отделочные работы.

По словам главы Департамента гражданского строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, заканчивается установка чаш из нержавеющей стали в зоне бассейнов, также строители установили декоративные настенные панели «под дерево» и смонтировали освещение в зале для групповых занятий. Кроме того, в скором времени начнется укладка специального напольного покрытия.

Наружные и внутренние инженерные сети на объекте готовы на 85%. Также на 25% выполнено благоустройство прилегающей территории, строители укладывают тротуарную плитку.

В новом спортивном объекте проектом предусмотрены малый детский бассейн 10х6 метров, бассейн для оздоровительного плавания 25х16 метров, зал для групповых занятий, раздевалки, буфет, вспомогательные и административные помещения.

Качество московских спортивных объектов находится на особом контроле по поручению столичного мэра Сергея Собянина. По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, с момента начала строительства в феврале 2023 года ведомством было проведено четыре выездных проверки для контроля качества применяемых материалов и конструкций.

Собянин также отметил, что в 2025 году в Москве откроется еще один спортивный объект —спорткомплекс «Стальной» на северо-востоке столицы.

