Ефимов: Готовность детского сада на западе Москвы составляет около 60%

В Очаково‑Матвеевском (Западный административный округ Москвы) идёт строительство детского сада — объект возводят в составе жилого комплекса на Озёрной улице, владение 42. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, развитие социальной инфраструктуры — одно из ключевых направлений в работе столичных властей, и оно напрямую соотносится с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Один из таких объектов – детский сад площадью 3,5 тысячи квадратных метров на Озерной улице: здесь уже завершены монолитные работы, отделка фасада и кладка стен, а сейчас идут благоустройство, чистовая отделка и монтаж внутренних инженерных систем. Детский сад возводится в составе жилого комплекса. По завершении строительства он будет передан в столичную систему образования по договору с городом», – сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Трёхэтажное здание спроектировано с учётом потребностей детей и педагогов. В нём разместятся групповые ячейки, физкультурный зал для активных занятий, музыкальный зал для проведения праздников, а также специализированный кабинет для развивающих занятий — его особенность в том, что пространство можно трансформировать за счёт передвижной перегородки.