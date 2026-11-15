Ефимов: Готовность детского сада на западе Москвы составляет около 60%
В Очаково‑Матвеевском (Западный административный округ Москвы) идёт строительство детского сада — объект возводят в составе жилого комплекса на Озёрной улице, владение 42. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, развитие социальной инфраструктуры — одно из ключевых направлений в работе столичных властей, и оно напрямую соотносится с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Один из таких объектов – детский сад площадью 3,5 тысячи квадратных метров на Озерной улице: здесь уже завершены монолитные работы, отделка фасада и кладка стен, а сейчас идут благоустройство, чистовая отделка и монтаж внутренних инженерных систем. Детский сад возводится в составе жилого комплекса. По завершении строительства он будет передан в столичную систему образования по договору с городом», – сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Трёхэтажное здание спроектировано с учётом потребностей детей и педагогов. В нём разместятся групповые ячейки, физкультурный зал для активных занятий, музыкальный зал для проведения праздников, а также специализированный кабинет для развивающих занятий — его особенность в том, что пространство можно трансформировать за счёт передвижной перегородки.
За ходом строительства следит Мосгосстройнадзор: инспекторы сопровождают проект с сентября 2024 года — от подготовительных работ до итоговой приёмки. На участке площадью 0,4 гектара уже состоялось девять контрольно‑надзорных мероприятий, что позволяет контролировать соблюдение сроков и качества работ.
Архитектурный облик детского сада продуман так, чтобы быть одновременно уютным и современным. Основу цветовой гаммы составляют бежево‑зелёные оттенки: белые оштукатуренные стены сочетаются с металлическими кассетами в виде ламелей оливкового цвета.
На прилегающей территории создадут комфортную и безопасную среду для прогулок и игр. Здесь обустроят шесть игровых площадок и две физкультурные зоны. В рамках благоустройства также запланирована высадка деревьев и кустарников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства детского сада на 270 мест в Даниловском районе.
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