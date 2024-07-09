Ефимов: Готовность детско-взрослой поликлиники в Некрасовке составила более 25%
Новая детско-взрослая поликлиника с отделением стоматологии и травмпунктом появится в Некрасовке (ЮВАО). Медучреждение построят согласно новому московскому стандарту в рамках Адресной инвестиционной программы, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Некрасовке появится детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену. Площадь объекта превысит 15 тысяч квадратных метров. В настоящий момент полностью завершено возведение монолита нового здания. За четыре месяца его готовность выросла втрое. Сейчас ведутся работы по монтажу кровли, устройство внутренних перегородок и отделочные работы. Готовность объекта составляет более 25 процентов. Завершить строительство планируется в 2025 году», – заявил вице-мэр.
Для комфорта пациентов проектом предусмотрены отдельные входы в детское и взрослое отделения. Жители районы смогут посещать всех необходимых специалистов в непосредственной близости от дома.
По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, прикрепленное к поликлинике население сможет пройти обследование на современных медицинских аппаратах. Новое оборудование появится и в отделении стоматологии, заверил руководитель департамента.
Система навигации поможет легко найти нужный кабинет. Самые востребованные специалисты будут принимать пациентов на нижних этажах, выше будут расположены кабинеты менее посещаемых врачей, а также административные помещения. Кабинеты специалистов узкого профиля разместят на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. Кабинеты врачей расположат таким образом, чтобы снизить возникновение очередей.
На первом этаже расположится кафе, а зоны ожидания с игровыми разместятся на этажах в детском отделении. Для сотрудников поликлиники предусмотрены эргономичная мебель и комнаты отдыха.
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