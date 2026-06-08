Ефимов: Госэкспертиза позволила снизить стоимость градостроительных проектов на 16%
В январе — мае 2026 года стоимость строительных проектов в Москве по результатам государственной экспертизы снизилась на 16%. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, государственная экспертиза позволяет заложить экономию в строительстве ещё на этапе согласования проектной документации.
«Благодаря такой работе первоначально заявленная стоимость градостроительных проектов в Москве в январе – мае этого года снизилась в общей сложности на 16%. Экономия составила 64 миллиарда рублей», – рассказал Владимир Ефимов.
По его словам, экономия обеспечивается оптимальным подбором ресурсов и видов работ. Специалисты проверяют соответствие заявленных в документации материалов, оборудования и сопоставляют данные с московской сметно-нормативной базой.
Как отметил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков, более 80% сэкономленных средств (53 млрд рублей) пришлись на проекты, полностью финансируемые из столичного бюджета. Остальные 11 млрд рублей сэкономили организации, в которых город является учредителем (бюджетные и казенные учреждения, унитарные предприятия, акционерные общества, обеспечивающие содержание городской инфраструктуры).
Основная задача государственной экспертизы — соблюдение государственных стандартов безопасности и норм в строительных проектах при сохранении качества и надёжности объектов. Сэкономленные же средства могут быть перераспределены на другие градостроительные проекты.
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