Ефимов: Госэкспертиза позволила снизить стоимость градостроительных проектов на 16%

В январе — мае 2026 года стоимость строительных проектов в Москве по результатам государственной экспертизы снизилась на 16%. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, государственная экспертиза позволяет заложить экономию в строительстве ещё на этапе согласования проектной документации.

«Благодаря такой работе первоначально заявленная стоимость градостроительных проектов в Москве в январе – мае этого года снизилась в общей сложности на 16%. Экономия составила 64 миллиарда рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

По его словам, экономия обеспечивается оптимальным подбором ресурсов и видов работ. Специалисты проверяют соответствие заявленных в документации материалов, оборудования и сопоставляют данные с московской сметно-нормативной базой.

Как отметил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков, более 80% сэкономленных средств (53 млрд рублей) пришлись на проекты, полностью финансируемые из столичного бюджета. Остальные 11 млрд рублей сэкономили организации, в которых город является учредителем (бюджетные и казенные учреждения, унитарные предприятия, акционерные общества, обеспечивающие содержание городской инфраструктуры).

Основная задача государственной экспертизы — соблюдение государственных стандартов безопасности и норм в строительных проектах при сохранении качества и надёжности объектов. Сэкономленные же средства могут быть перераспределены на другие градостроительные проекты.

