Ефимов: Город заключит инфраструктурные договоры для строительства соцобъектов в ЖК

Москва будет заключать с инвесторами один инфраструктурный договор вместо нескольких соглашений, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Раньше город заключал с инвесторами договоры участия в развитии социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, соглашения о компенсации за создание городом инфраструктурных объектов, а также соглашения по созданию мест приложения труда. Такое сотрудничество уже принесло столице много пользы. Новый механизм позволит систематизировать работу по своевременному строительству необходимых социально значимых объектов рядом с новой жилой застройкой. Теперь в одном инфраструктурном договоре фиксируются все взаимные обязательства застройщика и города, льготы и меры ответственности. Кроме того, инвесторы смогут получить льготы не только за создание рабочих мест, но и за передачу городу квартир, в том числе для программы реновации», - отметил Ефимов.

Как подчеркнул министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, благодаря договору поликлиники, школы и детские сады будут вводиться ритмично с жилыми корпусами.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что при составлении инфраструктурного договора инвесторы смогут получить льготы по платежу за смену вида разрешенного использования земельного участка при возведении жилья.

