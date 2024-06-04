Ефимов: Город выставил на торги право на развитие территории в Бескудниково

В столице начался прием заявок на участие в аукционе на право реорганизации участка в Бескудниковском районе, заявки принимаются до 8 июля, аукцион пройдет 16 июля. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Столичные и региональные девелоперы могут принять участие в аукционе на право реорганизации участка на Дмитровском шоссе. По проекту здесь появится современный деловой квартал, где смогут трудоустроиться почти 4,6 тысячи горожан. Инвестиции в редевелопмент участка оцениваются почти в 40 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта превысит 1,8 млрд рублей», – сказал Ефимов.

Участок находится на Дмитровском шоссе и имеет хорошую транспортную доступность, рядом располагается станция метрополитена «Верхние Лихоборы». На площадке на сегодняшний день размещены устаревшие объекты, в том числе автомойка, автосервис и автозаправка. Начальная цена права на реорганизацию участка находится на уровне 30,51 млн рублей.

Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что будущий инвестор сможет возвести на участке порядка 160 тысяч «квадратов» общественно-деловой недвижимости. По его словам, общая площадь территории составляет почти два гектара.

Гаман подчеркнул, что на площадке предусмотрено строительство, в частности, спортивных и торговых центров, гостиничного комплекса на 250 номеров, а также ресторанов, магазинов и кафе. Сам участок будет благоустроен, на нем проложат улично-дорожную сеть.

