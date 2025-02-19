Ефимов: Город выставил на торги право на комплексное развитие двух участков в ЮЗАО

В Москве стартовала заявочная кампания на право заключения договора о комплексном развитии двух участков на юго-западе столицы. Заявки принимаются до 24 марта, аукцион запланирован на 1 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Город выставил на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории, частично расположенной в бывшей промзоне “Южное Бутово”. Победитель торгов сможет создать на участках общей площадью свыше 30 гектаров новый городской квартал с жильем и объектами инфраструктуры», - уточнил заммэра.



Инвестиции в реализацию проекта превысят 106 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит не менее 1,7 миллиарда рублей. Будет создано более четырех тысяч рабочих мест, добавил Ефимов.



Участки находятся вблизи станции Бутово МЦД-2. Начальная цена аукциона составляет 109,6 миллиона рублей. В торгах смогут принять участие в том числе региональные инвесторы, у которых есть опыт строительства за последние пять лет капитальных объектов.



На участках будет построен квартал с примерно 180 тысячами квадратными метрами жилья, в том числе для участников программы реновации, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Помимо этого, в квартале возведут образовательный комплекс, гостиницу и физкультурно-оздоровительный центр с бассейном.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении числа проектов КРТ за прошлый год в 1,6 раза.



Организатором городских земельно-имущественных торгов, в том числе и на право комплексного развития территорий, выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. По словам руководителя Департамента Кирилла Пуртова, это направление пользуется популярностью среди инвесторов. В 2024 году состоялось 10 специализированных аукционов по программе КРТ, на один проект в среднем претендовало пять участников.

