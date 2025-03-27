Ефимов: Город выставил на торги 45 земельных участков под частные дома и предприятия

Физлица и предприниматели смогут купить и арендовать у столицы порядка 20 га земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также для возведения крупных промышленных и коммерческих объектов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвесторы и физические лица смогут арендовать и приобрести по итогам торгов 45 участков общей площадью около 19,8 гектара для возведения новых объектов. Они расположены в пяти административных округах. Суммарно на участках можно будет построить более 700 тысяч квадратных метров недвижимости – частные жилые дома, коммерческие и промышленные объекты», — подчеркнул вице-мэр.

Более 14,4 га инвесторы получат по соглашениям о реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), свыше 4,5 га выставлено на продажу для ИЖС, а порядка 0,8 га будут арендованы для возведения коммерческих объектов.

Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, больше всего участков можно арендовать и купить в Новой Москве. Так, в Троицком административном округе предлагается один участок для строительства культурно-досугового объекта, два — для реализации промышленных МаИП, 31 — для ИЖС. В Новомосковском административном округе планируется построить частный жилой дом на одном участке, еще на шести — административно-деловые центры. Ожидается, что здесь возведут свыше 680 тысяч квадратных метров недвижимости.

Кроме того, в ВАО, ЮЗАО и ЮВАО планируется построить порядка 20,2 тысячи квадратных метров промышленной, жилой и коммерческой недвижимости.

Актуальные предложения размещены на Инвестиционном портале Москвы. Для участия в торгах нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью. Торги организует столичный Департамент по конкурентной политике.

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