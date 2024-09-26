Ефимов: Город выделит землю для возведения образовательного комплекса в ЮАО
Современный жилой квартал строится в районе Москворечье-Сабурово (ЮАО). Кроме жилой недвижимости, проектом предусмотрены организация общественных пространств и возведение коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры. Земельный участок под строительство Москва предоставит без проведения торгов в рамках реализации масштабных инвестпроектов, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город выделит девелоперу 2,9 гектара земли для реализации масштабного инвестиционного проекта – строительства объекта образования на юге столицы. Учреждение станет одним из самых больших в Москве. Оно будет рассчитано на 2,5 тысячи учащихся школы и 500 воспитанников детского сада. Также планируется возвести современный спортивный комплекс», — отметил вице-мэр.
Ожидается, что договор аренды будет заключен на пять лет. Статус масштабного инвестпроекта инвесторы могут получить для возведения объектов, направленных на создание рабочих мест и развитие городской инфраструктуры.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, рядом со строящимся жилым кварталом планируется предоставить два участка земли — площадью 1,16 га для строительства спортивного ядра и площадью 1,74 га для возведения образовательного комплекса. Проектом предусмотрено возведение многофункционального стадиона с площадками для игры в теннис, волейбол и футбол, а также ямы для прыжков в длину, двух зон для занятий воркаутом и беговой дорожки.
В рамках создания жилого комплекса уже построены десять корпусов с нежилыми первыми этажами, детсад и школа. Кроме того, организован пешеходный бульвар, возведен спортивный кластер, а также трасса для катания на скейтбордах, велосипедах, самокатах и роликах.
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