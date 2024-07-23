Ефимов: Город выделил участок инвестору для строительства мясокомбината в ТиНАО

Новый производственный комплекс с распределительным цехом появится в Новой Москве. Площадь объекта составит свыше 100 тысяч «квадратов». Столичные власти предоставили инвестору для строительства свыше 13 га земли по льготной ставке один рубль в год. Завод будет построен в рамках реализации масштабного инвестпроекта, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По льготной ставке один рубль в год город предоставил участок в районе Краснопахорский Останкинскому мясоперерабатывающему комбинату. Компания планирует инвестировать в проект 12 миллиардов рублей. Общая площадь будущего предприятия составит 104 тысячи квадратных метров», — заявил вице-мэр.

Льготная программа аренды земли действует с 2022 года, а участки земли для реализации масштабных инвестпроектов предоставляются городскими властями без торгов с 2016 года.

На новом пищвом кластере разместятся несколько заводов. В частности, здесь будет находиться единый распределительный центр мясоперерабатывающего комбината с цехом порционной нарезки. Открытие объекта позволит трудоустроить 1500 человек.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что участок по льготной ставке предоставлен уже четвертому инвестору в составе будущего пищевого кластера в районе Краснопахорский. Здесь появятся промышленный технопарк, предприятия по производству молочных, кондитерских, хлебобулочных изделий, мясных полуфабрикатов, снеков, напитков и плодоовощных консервов.

