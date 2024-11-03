Ефимов: Город выделил свыше 250 га земли для реализации МаИП в 2024 году

Застройщики и девелоперы в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) возведут спортивные, образовательные, коммерческие, производственные и иные объекты на приблизительно 80 земельных участках, которые предоставили им московские власти в текущем году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Реализация масштабных инвестпроектов позволяет строить в столице важные объекты, направленные на развитие инфраструктуры и создание дополнительных рабочих мест. За девять месяцев 2024 года в рамках МаИП город предоставил девелоперам и застройщикам свыше 250 гектаров земли. В результате в столице возведут спорткомплексы, многофункциональные центры, школы, детские сады, транспортные и другие объекты общей площадью почти 2,5 миллиона квадратных метров», — отметил вице-мэр.



Статус МаИП позволяет инвесторам на пятилетний срок без проведения торгов получать в аренду участки земли для строительства объектов. Наиболее часто по программе строятся промышленные предприятия.



Участки земли под создание производств Москва без торгов выделяет инвесторам с 2016 года, при этом с 2022 года земля предоставляется по льготной арендной ставке 1 рубль в год. В текущем году для строительства новых заводов было предоставлено 23 участка суммарной площадью более 144 га.



В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман сообщил, что в рамках реализации МаИП в Москве строятся дворец спорта в Хорошево-Мневниках, комплекс из двух дата-центров суммарной мощностью 100 мегаватт в Косино-Ухтомском и другие объекты.



Также, в частности, общественно-деловой комплекс площадью 70 тысяч «квадратов» появится у станции метро «Достоевская», а в Раменках построят центр дополнительного образования.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о возведении соцобъектов в рамках реализации МаИП.

