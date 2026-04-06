Ефимов: Город выделил свыше 208 га для промышленных МаИП с 2024 года

Москва предоставила земельные участки для реализации 40 промышленных масштабных инвестпроектов (МаИП) с 2024 года. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«МаИП – это значимые инвестиционные проекты, направленные на увеличение количества рабочих мест, развитие инфраструктуры и рост капиталовложений в экономику столицы. С 2022 года для строительства промышленных объектов в рамках МаИП действуют льготные условия – бизнес может получить земельные участки в аренду за один рубль в год. С 2024 года для реализации 40 таких инициатив Москва выделила территории общей площадью 208,6 га практически во всех административных округах», – рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

МаИП реализуются с 2016 года по поручению столичного мэра Сергея Собянина, это один из важнейших инструментов развития экономики Москвы. МаИП дают возможность запускать производства, формировать инфраструктуру города и создавать новые рабочие места. За последние два года было инициировано создание предприятий в строительной, электронной, пищевой, обрабатывающей, автомобильной и медицинской отраслях. Их ввод в эксплуатацию позволит создавать свыше 14 тысяч новых рабочих мест.

МаИП делают московские районы сбалансированными и удобными для жизни. В свою очередь, министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева указала на то, что инвесторы сами выбирают назначение будущих производств, руководствуясь разрешенным использованием земельных участков. Восемь МаИП будут реализованы в ТиНАО на 89,5 га, добавила она.

В частности, промышленный кластер активно развивается в Краснопахорском районе. Здесь построят промышленно-производственный объект корпусов по изготовлению светопрозрачных конструкций и изделий, а также фасадных конструкций многоквартирных домов. Кроме того, в Краснопахорском районе будет введено в эксплуатацию производство литий-ионных аккумуляторных батарей для электротранспорта.

Активное строительство ведется и в Щапове. Здесь появятся производственный комплекс по производству префабрицированных железобетонных конструкций, а также заводы по изготовлению деревянных напольных покрытий, металлических изделий, модульных сооружений и строительных конструкций, подчеркнули в столичном Градостроительном комплексе.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что 10 лет назад в Москве запустили механизм МаИП.

