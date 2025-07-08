Ефимов: Город предоставил участок для нового производства в Новокосине
Новый промышленный комплекс появится по программе реализации масштабного инвестпроекта (МаИП) на Салтыковской улице (район Новокосино, ВАО). Земельный участок предоставлен городскими властями инвестору по льготной ставке один рубль в год, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Инвесторы могут получить участки для строительства производств в столице по ставке один рубль в год, приняв участие в специализированных торгах. Такая возможность появилась в 2024 году. По итогам открытого аукциона город предоставил компании земельный участок площадью 0,86 гектара в районе Новокосино для строительства современного промышленного комплекса. Ориентировочный размер инвестиций составит 1,89 миллиарда рублей», – отметил вице-мэр.
МаИП реализуются с 2016 года во всех московских административных округах.
По поручению столичного мэра Сергея Собянина в столице последовательно развивается механизм МаИП. Площадь производства в Новокосино составит 14 тысяч «квадратов», его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить работой 200 москвичей.
Земля предоставлена в аренду на пять лет. В течение этого времени завод должен быть достроен и сдан в эксплуатацию.
Как отметила министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, участок находится между Николо-Архангельским проездом и Салтыковской улицей, а назначение производства инвестор — девелоперская компания Hutton — выберет самостоятельно из списков видов разрешенного использования.
В свою очередь гендиректор девелопера Илья Давыдик указал на то, что это будет второй проект в Москве в формате Light Industrial в рамках МаИП. Он также подчеркнул, что поддержка города поможет реализовать его эффективно и в сжатые сроки.
Торги на право реализации МаИП проводятся с 2024 года, это дает возможность увеличить количество потенциальных инвесторов. Победителю город предоставляет в аренду предварительно подготовленную землю.
Ранее Собянин заявил, что столица активно развивает собственные производственные комплексы.
Статус МаИП могут получить, в частности, инновационные центры, производственные комплексы, социальные учреждения, спортивные, транспортные и иные объекты. Это дает возможность создавать в Москве рабочие места и развивать современную инфраструктуру.
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