Ефимов: Город предоставил участок для нового производства в Новокосине

Новый промышленный комплекс появится по программе реализации масштабного инвестпроекта (МаИП) на Салтыковской улице (район Новокосино, ВАО). Земельный участок предоставлен городскими властями инвестору по льготной ставке один рубль в год, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвесторы могут получить участки для строительства производств в столице по ставке один рубль в год, приняв участие в специализированных торгах. Такая возможность появилась в 2024 году. По итогам открытого аукциона город предоставил компании земельный участок площадью 0,86 гектара в районе Новокосино для строительства современного промышленного комплекса. Ориентировочный размер инвестиций составит 1,89 миллиарда рублей», – отметил вице-мэр.

МаИП реализуются с 2016 года во всех московских административных округах.

По поручению столичного мэра Сергея Собянина в столице последовательно развивается механизм МаИП. Площадь производства в Новокосино составит 14 тысяч «квадратов», его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить работой 200 москвичей.

Земля предоставлена в аренду на пять лет. В течение этого времени завод должен быть достроен и сдан в эксплуатацию.

Как отметила министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, участок находится между Николо-Архангельским проездом и Салтыковской улицей, а назначение производства инвестор — девелоперская компания Hutton — выберет самостоятельно из списков видов разрешенного использования.

В свою очередь гендиректор девелопера Илья Давыдик указал на то, что это будет второй проект в Москве в формате Light Industrial в рамках МаИП. Он также подчеркнул, что поддержка города поможет реализовать его эффективно и в сжатые сроки.

Торги на право реализации МаИП проводятся с 2024 года, это дает возможность увеличить количество потенциальных инвесторов. Победителю город предоставляет в аренду предварительно подготовленную землю.

Ранее Собянин заявил, что столица активно развивает собственные производственные комплексы.

Статус МаИП могут получить, в частности, инновационные центры, производственные комплексы, социальные учреждения, спортивные, транспортные и иные объекты. Это дает возможность создавать в Москве рабочие места и развивать современную инфраструктуру.

