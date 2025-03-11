Ефимов: Город предоставил социально значимым организациям 60 помещений по реновации

Москва предоставила 60 помещений для работы социально значимых учреждений, которые находились в домах, попавших под расселение по программе реновации, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.





По его словам, общая площадь переданных социально значимым учреждениям помещений превысила 16,4 тысячи квадратных метров, что на 36% больше, чем занимали эти учреждения ранее.





«Новые помещения предоставили в 31 районе 10 административных округов. В частности, на западе и юго-востоке организации получили по 10 объектов совокупной площадью 1,7 тысячи квадратных метров в каждом округе, а на юго-западе – девять пространств площадью более двух тысяч квадратных метров», – отметил Ефимов.





По словам министра правительства Москвы, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, свыше 20 помещений в 11 районах столицы были выделены жилищно-коммунальным организациям. Еще 17 объектов площадью около 3,9 тысячи квадратных метров город выделил административным учреждениям. Кроме того, 14 помещений площадью почти 5,9 тысячи квадратных метров получили социальные, культурно-досуговые и спортивные организации. Учреждения системы здравоохранения также получили ряд площадок.



Министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, отметил, что в новых домах по реновации на первых нежилых этажах размещаются не только объекты бытовой инфраструктуры, но и социально значимые учреждения.



«Например, в Восточном административном округе используется почти 90 нежилых помещений под размещение таких объектов, а в Юго-Западном – более 60. Всего в рамках программы реновации на первых этажах жилых комплексов предусмотрено около восьми тысяч нежилых помещений, в которых будет заложено более 200 тысяч рабочих мест», – добавил Овчинский.



Так, в Москве в рамках программы реновации появляются не только новостройки, но и создается качественная и комфортная среда для горожан.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации на востоке столицы и поручил увеличить темпы реализации программы в два раза. Программа реновации в Москве предусматривает расселение 5176 домов.

