Ефимов: Город передал в общую долевую собственность москвичей 45 нежилых объектов

В первом квартале этого года москвичам в долевую собственность передали 45 нежилых объектов недвижимости в многоквартирных домах и нежилых административных зданиях, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.



«Собственники недвижимости в многоквартирных домах и нежилых административных зданиях могут зарегистрировать право общей долевой собственности на подвалы, чердаки, лестничные площадки и технические комнаты, чтобы использовать их для своих нужд», - рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

По его словам, общая площадь переданных москвичам объектов - свыше 6,6 тысячи кв м. При этом 41 объект расположен в жилых домах.



Возможность оформить в долевую собственность объекты общего имущества многоквартирных домов собственникам дали в 2014 году по решению мэра Москвы Сергея Собянина. Аналогичное право появилось у владельцев недвижимости в нежилых административных зданиях в 2021 году, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.



Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что большинство объектов находятся в Центральном административном округе – там расположены 22 помещения общей площадью почти две тысячи квадратных метров. Они используются для хранения велосипедов, колясок и организации мест консьержей.

