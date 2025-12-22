Ефимов: Город не планирует пересматривать норматив по минимальной площади квартир
Правительство Москвы не станет пересматривать нормативы минимальной площади квартир, сообщил в интервью РБК заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Напомним, в августе 2024 года в городе установили минимальные размеры: 28 квадратных метров— для однокомнатных квартир, 44квадратных метра— для двухкомнатных.
Ефимов пояснил, что ограничения ввели из‑за явного дисбаланса: застройщики возводили значительно больше квартир, чем позволяли расчёты по обеспеченности социальной инфраструктурой — школами, поликлиниками, транспортными узлами и другими объектами.
На уровне отдельных проектов проблема незаметна, но при массовой застройке резко возрастает нагрузка на социальные службы — число обращений за услугами начинает превышать изначальные проектные ожидания.
«И это связано с тем, что число квартир, учитывая вот эти микроквартиры, было в итоге в полтора раза больше. Регулируя площадь маленьких квартир, мы регулируем то, сколько вообще их будет в доме», — отметил Ефимов.
По его словам, это позволяет сбалансировать нагрузку на инфраструктуру и обеспечить жителям достойный уровень комфорта. При этом, как подчеркнул Ефимов, пересмотр нормативов для многокомнатных квартир в ближайшее время также не планируется.
