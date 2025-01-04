Ефимов: Город назначил оператора для реализации проекта КРТ в Дорогомилово
Назначенный столичными властями оператор выполнит комплексное развитие участка на Поклонной улице. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В столице назначен оператор для реорганизации участка площадью 2,11 гектара в районе Дорогомилово. В течение шести лет здесь построят общественно-деловые объекты. Объем вложений в развитие площадки оценивается в 25,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 867 миллионов рублей. По итогам реализации проекта будет создано 1,9 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Земельный участок расположен между железнодорожными путями МЦД-4 и Поклонной улицей.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, здесь будет построен административно-деловой комплекс суммарной площадью 65 тысяч «квадратов». Кроме того, строители проложат новые дороги и благоустроят прилегающую территорию.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин анонсировал реализацию проекта комплексного развития территории в районе Дорогомилово.
Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.
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