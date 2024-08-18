Ефимов: Город назначил оператора для комплексного развития участков на юге Москвы

Назначенный городом оператор реорганизует по программе комплексного развития территорий (КРТ) два участка в столичном районе в районе Нагатино-Садовники, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Неэффективно используемые участки общей площадью 1,67 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Их реорганизацией займется оператор КРТ – Казенное предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства". В течение пяти лет здесь возведут современное жилье для участников программы реновации», – отметил Ефимов.

По его словам, в реализацию проекта вложат свыше 15 миллиардов рублей. Планируется, что ежегодный бюджетный эффект превысит 66 миллионов рублей. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, на участках, где сейчас находятся устаревшие объекты, появится новое жилье по реновации. Около жилого квартала площадью 43,8 тысячи квадратных метров возведут детский сад.

В рамках реализации проектов КРТ на территориях бывших промзон строятся многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день в столице реализуются 236 проектов КРТ.

