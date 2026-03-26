Ефимов: Головинский и Хорошевский районы лидируют по числу КРТ на севере столицы

Наибольшее число площадок Северного административного округа Москвы, вовлеченных в программу комплексного развития территорий (КРТ), расположено в Головинском и Хорошевском районах, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Так, в Головинском районе проведут реорганизацию более 91 гектара земли, где появится около двух миллионов квадратных метров недвижимости: 1,3 миллиона квадратных метров жилья и свыше 648 тысяч квадратных метров нежилых объектов. В Хорошевском районе на участке площадью почти 89,5 гектара построят около 3,4 миллиона квадратных метров зданий различного функционального назначения», – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Комплекса Градостроительной политики и строительства.

В Головинском и Хорошевском районах реализуют по пять проектов КРТ. Это позволит создать на севере столицы свыше 52 тысяч новых рабочих мест, пояснили в пресс-службе Градостроительного комплекса столицы.

Один из крупнейших проектов КРТ реализуют в бывшей промзоне «Автомоторная». На территории намерены возвести 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье, три образовательных комплекса, три торгово-бытовых объекта, два офисных центра и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В столичном Департаменте градостроительной политики уточнили, что в Головинском районе в рамках КРТ также построят жилые комплексы для реализации программы реновации. Помимо прочего, возле станции Лихоборы Московского центрального кольца в проезде Черепановых появится общественно-деловой комплекс и многоуровневый паркинг на 480 машино-мест. Кроме того, в Хорошевском районе у станции метро «Полежаевская» возведут бизнес-центр.

Программу КРТ реализуют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Она позволяет сформировать на территории бывших промзон новые привлекательные городские пространства. В общей сложности в городе на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 подобных проектов.

