Ефимов: Флагманский центр для оказания экстренной помощи построили в Царицино
Шестой московский флагманский центр в городской клинической больнице имени В.М. Буянова в Царицыно будет использоваться для оказания экстренной помощи пациентам в критических ситуациях. Он сможет обслуживать одновременно до 200 пациентов каждый день. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Четырехэтажное здание площадью 15,2 тысячи квадратных метров может принимать до 200 экстренных пациентов ежедневно. В зависимости от приоритетности оказания помощи поступающих пациентов распределяют по функциональным зонам с помощью системы "Триаж"», – сказал вице-мэр.
Он добавил, что при постройке здания были использованы все современные технологии. Комплекс оснащен высокоэффективными системами подогрева и охлаждения воздуха, пневматической почтой и светодиодной системой освещения. Это поможет поддерживать оптимальную температуру и влажность воздуха.
Все инженерные решения также снизят энергозатраты и являются экологически чистыми проектами. Они связаны единым узлом управления и работают в автоматическом режиме. Это ускоряет работу врачей, сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.
«Все инженерные системы работают в автоматическом режиме и сведены единым инженерным узлом диспетчерского центра. Так, инженерная система пневмопочты позволяет оперативно доставлять анализы пациентов из отделения в отделение для проведения медицинских исследований», – отметил он.
В комплексе функционируют девять операционных, реанимационный зал и противошокое отделение. Врачи получили новейшее оборудование, включая рентгеновские аппараты, компьютерный и магнитно-резонансный томограф и антиограф. Также в центре были созданы пространства не только для нужд докторов, но и все необходимые складские и бытовые помещения. Отмечается, что для очистки воздуха на территории используются ламинары с хепафильтрами.
Улучшения предусмотрели и для скорой помощи – новый отапливаемый тамбур для шести автомобилей и дополнительный пункт пропуска, что позволит ускорить доставку тяжелых пациентов к врачам. Также была открыта площадка для посадки медицинских вертолетов. Центр находится в хорошей транспортной доступности от остановок наземного транспорта и станции метро «Царицыно».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл флагманский центр больницы имени Буянова.
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